Андрій Іллєнко - народний депутат и член Комітету з питань правової політики та Богдан Бондаренко - експерт з конституційного права і політики прокоментували результати дебатів кандидатів в президенти України Володимира Зеленського і Петра Порошенко у прямому ефірі програми "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом.

"Ваше враження - хто виграв і хто програв на стадіоні сьогодні? Пане Андрію, як Вам здалося, хто кого переміг у цій дуелі?"

Андрій Іллєнко, народний депутат: "Я думаю, що кожна група прихильників, яка сформована навколо певного кандидата, вона буде вважати, що вона перемогла. Якщо говорити об’єктивно - накауту не було. А раз не було накауту, то в принципі, я думаю, що більшість лишиться просто при своїх позиціях. Тобто, навряд чи зараз хтось кардинально змінить свою думку після цих дебатів. Той хто, умовно кажучи, був за Порошенко, то він скоріш за все і далі буде за Порошенко, а хто був за Зеленського теж навряд чи якось кардинально поміняється. Щодо тих людей, хто не визначився, напевно серед них, можуть бути якісь коливання, але чесно кажучи, я теж не думаю, що саме в наслідок цих дебатів. Тому, що нічого сенсаційного, нічого такого екстраординарного, насправді не сталося. Тобто, кожен говорив приблизно прогнозовано, що він мав говорити, і ми вже це все в принципі чули. Тобто, так був момент, що вперше два кандидата стали один перед одним; але як ми побачили, теж якихось грандіозних, неймовірних наслідків в наслідок цього не відбулося".

"Пане Богдане, Вам як перша очна дуель кандидатів в президенти? Там є програвший-вигравший?"

Богдан Бондаренко, експерт: "Програвших та вигравших не має, тому, що ми живемо все таки в епоху постправди, коли все це визначається не через факт, а через його сприйняття. Власне, єдине, з чим я не погоджуюся в цьому плані, що серед вболівальницьких аудиторій - я впевнений, що серед ядра Зеленського і серед ядра Порошенко, навіть накаут не зміг би змінити власне ситуацію. Ми зараз говоримо без соціологічного прогнозу, тому, не можемо говорити, наскільки великий відсоток людей, який ще не визначився до кінця, або сумнівається або не впевнений. Мені здається він все-таки є, і він важливий. Але в чому повністю погоджуюся з колегою, що дійсно не було того накауту, чогось такого серьезного, що могло максимально змінити. Вийшло, що обидва кандидата прийшли підготовленими. Можливо так, всі побачили, що спікер Порошенко і дебатер, він все одно є сильнішим".

Крім того, народний депутат Іллєнко заявив, что дебати цьогорічних виборів перетворилися на шоу.

Андрей Іллєнко: "Якщо говорити про нинішню ситуацію, то дійсно це модна було назвати класичними дебатами. Тобто, це був такий гладіаторський бій, я не знаю, як це назвати; щось середнє між реп-батлом і грою колег. якщо говорити відверто, то це суміш реп-батла та КВН".

"Пане Богдане, як Ви вважаєте, як надовго це шоу? Чи не наступає оця ера, коли замість змістовної політики до нас приходе видовищна політика?"

Бондаренко: "Це не українська проблема. Тобто, шоу-бізнес стає політикою, політика стає шоу-бізнесом. Це загальний тренд, і у цьому випадку ми все одно будемо до цього рухатися. Тому, що є певна тенденція пов'язана з тим, що є державні службовці, є особи, які аполітичні, звужується все-таки прийняття рішень політиками, і те, що від них очікує суспільство. Питання все одно звужується по-тихеньку".

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