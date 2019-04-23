Тепер правоохоронці вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу

Заробітки на армійцях. У розтраті двадцяти двох мільйонів гривень, призначених на реабілітацію українських військових - підозрюють колишнього керівника держслужби у справах ветеранів АТО.

За даними ДБР службовець вказував недостовірні дані щодо кількості учасників бойових дій на Сході, яким нібито було надано допомогу. Сьогодні екс-голові держслужби повідомили про підозру. Тепер правоохоронці вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу.