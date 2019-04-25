Джо Байден кидає виклик Трампу [ Редактировать ]
Джо Байден кидає виклик Дональду Трампу. Колишній віце-президент США, що працював у адміністрації Барака Обами, вирішив взяти участь у наступних президентських перегонах. 76-річний демократ, сенатор від штату Делавер, розмістив офіційну заяву у Твіттері.
США обиратимуть президента третього листопада наступного року. Загалом майже 20 демократів заявили, що висунуть свої кандидатури. Республіканську партію представлятиме нинішній лідер - Дональд Трамп.
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