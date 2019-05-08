Российские боевики на Востоке Украины в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

По сообщению украинской стороны СЦКК, сегодня в 10:00 от команды СММ ОБСЕ получено уведомление о прекращении в одностороннем порядке российскими боевиками на Востоке Украины режима прекращения огня в вдоль всей линии соприкосновения.

"За наглое нарушение Минских договоренностей российскими оккупационными войсками, были прекращены работы по восстановлению зданий, которые были повреждены в результате обстрелов. Из-за равнодушия оккупантов к потребностям мирных жителей Донбасса приостановлено восстановление жилых массивов в населенных пунктах Марьинка и Красногоровка", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в ООС заявили, что украинская сторона не прекратит восстанавливать инфраструктуру региона, а гуманитарная обстановка в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.

Напомним, 6 мая на Донбассе уничтожили группу террористов. Также в ходе боя в зоне ООС исчез украинский военный.