Боевики отменили режим прекращения огня [ Редактировать ]
Российские боевики на Востоке Украины в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.
По сообщению украинской стороны СЦКК, сегодня в 10:00 от команды СММ ОБСЕ получено уведомление о прекращении в одностороннем порядке российскими боевиками на Востоке Украины режима прекращения огня в вдоль всей линии соприкосновения.
"За наглое нарушение Минских договоренностей российскими оккупационными войсками, были прекращены работы по восстановлению зданий, которые были повреждены в результате обстрелов. Из-за равнодушия оккупантов к потребностям мирных жителей Донбасса приостановлено восстановление жилых массивов в населенных пунктах Марьинка и Красногоровка", - говорится в сообщении.
В свою очередь, в ООС заявили, что украинская сторона не прекратит восстанавливать инфраструктуру региона, а гуманитарная обстановка в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.
Напомним, 6 мая на Донбассе уничтожили группу террористов. Также в ходе боя в зоне ООС исчез украинский военный.
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