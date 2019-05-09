В Украине резко потеплеет [ Редактировать ]
В пятницу, 10 мая, в Украине ожидаются дожди, в восточных областях и на юго-востоке побудет преимущественно сухая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
По ее словам, в Украину надвигаются дожди с западной Европы.
"В восточных областях и на юго-востоке побудет преимущественно сухая погода и высокая температура воздуха в Украине, до +17 +20 градусов. На остальной территории в течение дня ожидается +13 +18 градусов, на западе - +10 +15 градусов", - пишет синоптик.
В Киеве 10 мая периодически будет дождь и туман. Днем температура воздуха составит +15 +17 градусов.
"В дальнейшем, сколько видит синоптических глаз, в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями. Конечно, будут прояснения, дожди не лить непрерывно, мы - не тропики, но, похоже, хотим ними немного побыть", - пишет Диденко.
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