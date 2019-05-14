С мая цена на газ для населения будет разной в каждой области Украины, говорится в заявлении Ассоциации газового рынка Украины.

Там отметили, что разница обусловлена решением НКРЭКУ о введении для Укртрансгаза тарифа на транспортировку газа, исходя из заказанной мощности. До этого нововведения стоимость газа была единой для потребителей во всех регионах, поскольку для всех областей действовал одинаковый общий тариф.

В Ассоциации напоминают, что Нафтогаз уже направил в облгазы проекты дополнительных соглашений. Согласно документам, оптовая цена газа с 1 мая 2019 года составит 5 990,00 грн. за 1000 куб. м. При этом конечная стоимость газа должна составлять 8 247,00 грн. за 1 тыс. куб. м.

Однако, по информации Ассоциации, в мае конечная цена газа в платежках будет колебаться от 7 737,65 до 8 432,93 грн за 1 тыс. куб. м.

Кроме того, дополнительные соглашения Нафтогаза также урегулируют вопрос оптовой цены для населения на июнь, которая составит 6 299,00 грн. за 1 тыс. куб. м., а следовательно конечная цена газа должна составлять 8 627,01 грн. за 1 000 куб. м. Однако цены будут разными в каждой области.

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