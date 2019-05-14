Виновница смертельного ДТП в Харькове на Сумской, в результате которого погибли шестеро человек, Елена Зайцева, дочитала материалы дела. Судья принял на рассмотрение ее апелляционную жалобу. Об этом написала в Facebook журналистка Татьяна Доцяк.

"Зайцева дочитала материалы дела, и судья принял к рассмотрению ее апелляционную жалобу. В ближайшее время будет назначено судебное заседаний по существу. Прогнозировать, когда начнется апелляционное рассмотрение, трудно - суды загружены. Сейчас назначают на осень и даже зиму", - говорится в сообщении.

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Журналистка уточнила, что апелляционную жалобу второго виновника аварии - Геннадия Дронова - вернули адвокату для исправления неточностей.

"А вот апелляционную жалобу Дронова оставили без движения. Адвокат должен устранить какие-то недостатки в течение 15 дней, судья снова рассмотрит жалобу. И только потом решит - есть ли повод для апелляционного рассмотрения", - написала Доцяк.

"То есть, по Зайцевой уже точно будет апелляционный суд. А по Дронову - ждем", - добавила журналистка.

Ранее Дронов выдвинул новые требования. До этого Зайцева выступила с заявлением.