В среду, 22 мая, на линию "102" поступил вызов о том, что в холле общежития по улице Василия Стуса, 7 лежит мертвый мужчина. По этому адресу находится общежития Министерства внутренних дел. На место выехал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа, передает "Информатор".

По приезду на указанный адрес правоохранителей, там уже работала бригада скорой помощи. Медики подтвердили, что мужчина мертв.

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Он лежал в коридоре возле лестничной клетки. Вышедшие из здания мужчины рассказали, что умерший проживает в общежитии МВД, но не является сотрудником полиции. Известно, что ему было около 60 лет.

Следственно-оперативная группа не обнаружила на теле мужчины следов насильственной смерти. Предварительная причина смерти - остановка сердца. Постояльцы общежития также сообщили, что в последнее время он жаловался на очень высокое давление. Обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчину сбила электричка, а также труп женщины несколько недель пролежал на помойке.