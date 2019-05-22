В коридоре общежития МВД нашли труп мужчины [ Редактировать ]
В среду, 22 мая, на линию "102" поступил вызов о том, что в холле общежития по улице Василия Стуса, 7 лежит мертвый мужчина. По этому адресу находится общежития Министерства внутренних дел. На место выехал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа, передает "Информатор".
По приезду на указанный адрес правоохранителей, там уже работала бригада скорой помощи. Медики подтвердили, что мужчина мертв.
Он лежал в коридоре возле лестничной клетки. Вышедшие из здания мужчины рассказали, что умерший проживает в общежитии МВД, но не является сотрудником полиции. Известно, что ему было около 60 лет.
Следственно-оперативная группа не обнаружила на теле мужчины следов насильственной смерти. Предварительная причина смерти - остановка сердца. Постояльцы общежития также сообщили, что в последнее время он жаловался на очень высокое давление. Обстоятельства выясняются.
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчину сбила электричка, а также труп женщины несколько недель пролежал на помойке.
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