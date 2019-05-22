В Днепре столкнулись KIA и мотороллер, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В среду, 22 мая, около 9:00, в Днепре на Полтавском шоссе столкнулись KIA и мотороллер. Водителя последнего госпитализировали, сообщает "Информатор".
На месте работает патруль полиции, ожидается приезд следователя.
Мужчина на мотороллере ехал со стороны улицы Белградской и пересекал Полтавское шоссе. Девушка на KIA двигалась в сторону Донецкого шоссе. Она сообщила, что всячески пыталась избежать столкновения, однако оба водителя не смогли вовремя сориентироваться.
Жизни мужчины ничего не угрожает, его госпитализировали без видимых травм. Место аварии оградили конусами, образовалась тянучка.
Ранее сообщалось, что под Запорожьем произошло тройное ДТП, а также под Полтавой водитель сбил 5-летнего ребенка.
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