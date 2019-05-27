Украинская певица Ани Лорак вызвала бурное обсуждение в сети, опубликовав снимок в латексном платье. Фото появилось на официальной странице звезды в Instagram.

На снимке Лорак стоит спиной к стене и смотрит в камеру. Певица одета в обтягивающее латексное платье бежевого цвета. К наряду звезда выбрала легкий макияж и распустила волосы.

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Многие поклонники певицы отметили, что Лорак выглядит не просто красиво, а идеально. Другие - назвали внешность звезды "тюнингом" и отметили, что Лорак сделала много пластики, а раньше была живая и настоящая.

Раньше сообщалось о том, что Лорак восхитила подписчиков. А также заинтриговала рассказом о новой жизни.