Ани Лорак в латексе взбудоражила поклонников (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Ани Лорак вызвала бурное обсуждение в сети, опубликовав снимок в латексном платье. Фото появилось на официальной странице звезды в Instagram.
На снимке Лорак стоит спиной к стене и смотрит в камеру. Певица одета в обтягивающее латексное платье бежевого цвета. К наряду звезда выбрала легкий макияж и распустила волосы.
Многие поклонники певицы отметили, что Лорак выглядит не просто красиво, а идеально. Другие - назвали внешность звезды "тюнингом" и отметили, что Лорак сделала много пластики, а раньше была живая и настоящая.
Раньше сообщалось о том, что Лорак восхитила подписчиков. А также заинтриговала рассказом о новой жизни.
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