Папа римський засудив стіну між США та Мексикою [ Редактировать ]
Папа Римський назвав стіну між США та Мексикою жахливою жорстокістю. Понтифік порівняв її зі стіною у Берліні, яку там звели після Другої світової війни. Та додав, що готовий особисто сказати Трампові про хибність його виборчої обіцянки. Однак будівництво на кордоні вже почали.
Група прихильників Дональда Трампа зводить у штаті Нью-Мексико величезний металевий паркан. Проект коштував 22 мільйони доларів. Гроші ентузіастам вдалося зібрати за допомогою крауд-фандингової кампанії в інтернеті.
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