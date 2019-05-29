Папа Римський назвав стіну між США та Мексикою жахливою жорстокістю. Понтифік порівняв її зі стіною у Берліні, яку там звели після Другої світової війни. Та додав, що готовий особисто сказати Трампові про хибність його виборчої обіцянки. Однак будівництво на кордоні вже почали.

Група прихильників Дональда Трампа зводить у штаті Нью-Мексико величезний металевий паркан. Проект коштував 22 мільйони доларів. Гроші ентузіастам вдалося зібрати за допомогою крауд-фандингової кампанії в інтернеті.