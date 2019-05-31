"Метинвест" ежегодно будет инвестировать в развитие криворожских студентов 3,5 млн грн [ Редактировать ]
Компания "Метинвест" подписала Меморандум о сотрудничестве с Криворожским национальным университетом. В рамках договора на стипендиальную программу для студентов планируется ежегодно выделять около 3,5 млн гривен. Кроме того, компания планирует инвестировать в обновление материально-технической базы вуза.
В 2019 году для механико-машиностроительного факультета будет закуплено новое оборудование, также там будет создана новая лаборатория. На эти цели "Метинвест" уже направил 1,6 млн гривен.
Новый формат работы предусматривает более широкую профориентационную деятельность, внедрение дуальной формы обучения, организацию практики и стажировок студентов и преподавателей на предприятиях "Метинвеста", проведение курсов по подготовке к ВНО, поддержку STEM-образования школьников.
Сотрудничество вуза и компании создаст благоприятные условия для реформирования образовательной системы по подготовке квалифицированных специалистов технических специальностей с учетом современных тенденций рынка труда Украины. Такой формат партнерства позволит студентам более осознанно подойти к выбору будущей профессии, познакомит молодых специалистов с первым рабочим местом, улучшит их практические навыки.
"Для того, чтобы замотивировать молодых специалистов и показать престижность профессии горняка, важно заинтересовать их еще на этапе обучения. Здесь учебные заведения и представители предприятий должны работать сообща. Уверен, теперь у наших студентов будет больше стимулов хорошо показать себя. Ведь они видят, что нужны работодателю, что их готовы принять без опыта работы. А самое главное, предприятия создают условия и для комфортных занятий: современные аудитории с оборудованием", - отметил ректор Криворожского национального университета Николай Ступник.
"Метинвест" более 10 лет поддерживает учебные заведения Кривого Рога. Мы совместно работаем над учебными программами, обновляем материально-техническую базу, закупаем учебное оборудование, приобретаем профильную литературу. Студенты получают именные стипендии и возможность проходить практику на производстве. Благодаря таким подходам многие выпускники криворожских вузов сегодня занимают руководящие должности на предприятиях компании", - подчеркнул генеральный директор ИнГОКа Александр Герасимчук.
"Дуальное и STEM-образование - популярные направления в подготовке специалистов. Внедрение этих форм обучения в крупнейшем вузе Кривого Рога - важный этап для всего города. Мы уже видим примеры успешного взаимодействия наших предприятий и образовательной отрасли, особенно в части науки. Занятия в "Академии горняка и обогатителя" проводит преподавательский состав КНУ, а специалисты ГОКов помогают студентам оттачивать практические навыки. Уверена, новый формат сотрудничества будет полезным и для бизнеса, и для вуза", - добавила директор по персоналу и социальным вопросам ИнГОКа Елена Бойченко.
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