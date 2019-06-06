На Київщині чоловік вирощує фазанів, аби полювати на них. Розводить щонайменше 4 види цих птахів. Загалом пернатих у господарстві близько півтисячі. Як фермер доглядає за фазанами і полює на них - бачив Гліб Гаврилов.

Своїх улюбленців Юрій обходить по кілька разів на день. Розповідає - його захоплення дикою природою почалось ще в дитинстві.

"Я родився в приватному секторі, завжди в мене було хобі голуби, кури, я це любив з дитинства", - говорить Юрій Співак, мисливець, власник фазанського господарства.

А потім став мисливцем. Їздив з однодумцями на полювання на Херсонщину та Миколаївщину, аж доки не зрозумів, що улюбленою справою можна займатись у себе вдома. Вже 10 років Юрій виводить фазанів. А починав своє господарство з кількох пташенят.

Тут мешкає понад 500 фазанів. Усі різних видів: є і мисливські і румунські і навіть жовті фазани. Птахів вирощують в умовах, максимально наближених до диких, аби ті, коли виростуть, змогли існувати в природі.

Саме для цього Юрій збудував клітки двох типів. У перших тримає молодняк, а в другій живуть дорослі птахи. Згодом Юрій відпускає самців у дику природу. До фермера часто приїздять друзі-мисливці.

"В основному товариші беруть фазана молодняком в віці 60 днів, двохмісячному віці, везуть його до себе, випускають в природу, там він виростає до дорослого і вже потім це жовтень кінець жовтня полюють на нього", - говорить Юрій Співак, мисливець, власник фазанського господарства.

Фермер-мисливець розповідає: фазани хижаки, тож їхня поведінка вирізняє їх з-поміж інших птахів.

"Фазан непредсказуємий. У молодняка основна особливість - це їх канібалізм, при стресових ситуаціях при поганому догляді, при неправильному харчуванні, при температурних режимах вони друг друга розкльовують ну і просто з'їдають", - говорить Юрій Співак, мисливець, власник фазанського господарства.

Сам Юрій їсть лише м'ясо фазана. Каже навчився його смачно готувати. Регулярно вживає і фазанячі яйця. За один раз може випити до 30 штук.

"Фазан споконвіків щітався, що царська охота, що царська піща".

Зараз, розповідає Юрій, дедалі рідше "ходить на фазана". Натомість - частіше відпускає птахів на волю, щоб жили в дикій природі.