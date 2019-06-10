В понедельник, 10 июня, в правоохранительные органы поступило сообщение о минировании зданий Верховной Рады, Минобороны, а также нескольких станций метро и магазинов, сообщает Telegram-канал Kyiv LIVE.

Отмечается, что взрывчатку искали на станции метро Олимпийская, Золотые ворота, Театральная, Печерская, Теремки.

Кроме того, "заминировали" такие магазины, как "Дары моря" и гипермаркет Metro.

Фото: Информатор

Ранее сообщалось, что в Киеве "заминировали" десятки зданий, а также в Печерском суде Киева произошло ЧП.