В Киеве "заминировали" Верховную Раду и Минобороны [ Редактировать ]
В понедельник, 10 июня, в правоохранительные органы поступило сообщение о минировании зданий Верховной Рады, Минобороны, а также нескольких станций метро и магазинов, сообщает Telegram-канал Kyiv LIVE.
Отмечается, что взрывчатку искали на станции метро Олимпийская, Золотые ворота, Театральная, Печерская, Теремки.
Кроме того, "заминировали" такие магазины, как "Дары моря" и гипермаркет Metro.
Фото: Информатор
Ранее сообщалось, что в Киеве "заминировали" десятки зданий, а также в Печерском суде Киева произошло ЧП.
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