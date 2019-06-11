"Родзинкові бомбувальники" пролетіли над Берліном. І скинули з літаків солодощі на маленьких парашутах. Так само рівно 70 років тому робили американські пілоти під час блокади Західного Берліна, коли харчі його жителям доводилося доправляти повітрям.

Тоді льотчики, з власної ініціативи, скидали пакунки зі смаколиками, щоб потішити дітей. Нині за "Родзинковою" операцією спостерігав і 98-річний американський пілот, який свого часу вигадав ідею із солодкими подарунками для малят.