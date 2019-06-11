Во вторник, 11 июня, знаменитый российский продюсер Бари Алибасов вышел из комы. Об этом сообщил сын Алибасов-младший. Так, не заставила себя долго ждать реакция участников группы "На-На", продюсированием которой занимается сам Алибасов.

По словам одного из участников группы, они верят только в хорошее и обещают скорее порадовать Бари новым клипом. Сейчас они готовятся к новому гастрольному туру и переживают, что большую часть программы они не знают, так как Алибасов никому не рассказывал о планах.

"Но мы надеемся, что он скоро придет в себя", - сказал участник группы "На-На" Владимир Политов.

Напомним, во вторник, 11 июня, известный российский продюсер Бари Алибасов, который ранее отравился химикатами, вышел из искусственной комы.