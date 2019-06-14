СБУ блокувала поставку кокаїну до України [ Редактировать ]
Морський канал контрабанди кокаїну з Південної Америки блокували працівники СБУ в Одеській області. Оперативники встановили - ще у квітні до порту Одеси прибув вантаж із фарбою.
Згодом вирішили зробити його додаткову експертизу. І виявили у ємностях кокаїн.
Загальна вага наркотиків може становити до двохсот кілограмів. Орієнтовна вартість партії на "чорному ринку"- понад двадцять мільйонів доларів.
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