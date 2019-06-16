Німецькі політики дискутують про те, як зупинити різке зростання цін на винайм квартир і будинків. Пропозицій багато від мораторію на підвищення орендної плати до закріплення права на доступне житло у Конституції. Тетяна Логунова - розкаже більше.

Німці часто жартують: орендувати більш-менш пристойне й доступне в ціні житло зараз складніше, ніж знайти хорошу роботу. І, справді - пошук квартири може тривати місяці. Винаймач має довести, що добре заробляє, не ризикує залишитися без роботи, має бездоганну кредитну історію. І після всього цього, ще й сподобатися орендодавцю більше за інших охочих винайняти цю квартиру.

Дорогий найм помешкання проблема всіх великих міст Німеччини. За останні 10 років у Берліні, Кельні, Мюнхені, Гамбурзі ціни за оренду підскочили на 30 відсотків. Представники німецького союзу орендарів пропонують законодавче рішення - закріпити право на доступне житло в Конституції.

"А що робити, пані й панове? Так, ми виступаємо за закріплення фундаментального права на прийнятне й доступне житло в новій статті Основного Закону", - говорить Франц-Георг Ріпс, президент спілки орендарів Німеччини.

Засідання союзу орендарів відвідала й канцлер. У Ангели Меркель інша пропозиція - будувати більше. Обіцяє 350 тисяч нових квартир щороку.

"Найкраща відповідь на нестачу житла - це нове житло. Я в цьому переконана. Так, скупі аплодисменти, ну добре", - говорить Ангела Меркель, канцлер Німеччини.

Оплески зараз зривають зовсім інші пропозиції. Наприклад, ідея соціал-демократів - на п'ять років заморозити ціни на ринку оренди і заборонити власникам нерухомості їх підвищувати. І не виключено, що ця пропозиція стане лейтмотивом партійної кампанії на наступних парламентських виборах.