Де відтворили бої з кінострічки "Гобіт"? Які кавові рекорди побили в Колумбії? Та як собаки турбуються про американських ветеранів? Про це і не тільки у нашому огляді.

Відтворити справжні бої з культового фільму "Гобіт" вдалося чеським фанатам. Понад сотню людей взяли участь у реконструкції подій, які зобразив англійський письменник в своїй оповіді про народ коротунів Джон Толкін. Битва відбувалася в лісі на околицях міста Доксу. Усі костюми виготовляли власноруч. Холодну зброю, скажімо, робили з пінопласту. Приєднатися могли усі охочі. Учасники розповідають: результат боїв завжди непередбачуваний, а переможцем стає та команда, яка найкраще вжилася в роль борців із нечистю.

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Одразу два світові рекорди побили жителі Колумбії. На головній площі муніципалітету Чінчіна встановили горнятко кави, що може вмістити 20 тонн кави. А друге досягнення наймасовіша дегустація колумбійського збадьорливого напою. Організатори заходу пояснили: це нагода розповісти всьому світові про місцеву кавову культуру й важливість фермерів, які її культивують. Муніципалітет ЧінЧін - серце гірського регіону Колумбії, де вирощують каву, яку потім продають у понад сорок країн світу.

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Східні регіони Франції накрили зливи. Там випала місячна норма опадів. Підтоплено кілька вулиць у місті Валанс. Потужний потік води вдалося зафільмувати очевидцю. Ще в одному місті випав град. Він побив вікна в автомобілях. Зараз там працюють рятувальники. Вони евакуювали мешканців із кількох житлових будинків. Про постраждалих поки що не повідомляють.

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Про ветеранів у повсякденні відтепер піклуватимуться собаки. У Сполучених Штатах відкрився центр, де чотирилапі проходять спеціальну підготовку. Для тренувань обрали декілька порід - німецька вівчарка, лабрадор і бордер-колі. У центрі під назвою "Лапи війни" тварин навчають вчасно розпізнавати ознаки інсульту та підвищенного рівня цукру в крові. Перші помічники вже опікуються ветеранами. Люди похилого віку кажуть: із таким другом почуваються безпечніше.

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Болівійське місто Ла-Пас на кілька днів поринуло у святкову атмосферу. Там розпочався фестиваль традиційних танців. Моренада танок жителів болівійських Анд. Він поєднує в собі ще й елементи рухів африканських народів. Головний атрибут свята - барвисті сукні. Кожна відображає історію країни, починаючи від формування Болівії як держави, і закінчуючи становленням релігії -християнства. Фестиваль танцю проводять уже понад 70 років. Участь у ньому беруть більше як 40 тисяч танцюристів і кілька тисяч музикантів.

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У французькому зоопарку готуються до святкування дня народження найстарішого орангутанга в країні. Неннет виповнюється 50 років, а привезли її з острова Борнео. Одна з доглядачок, яка поруч із твариною більше як 20 років, навчила Неннет малювати. Тепер це улюблене хобі мавпи. Свій день народження орангутанг проведе в колі інших приматів. Відвідувачі матимуть нагоду погодувати Неннет, а також купити її картини.