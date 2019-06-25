Сиденье для унитаза - далеко не самое грязное место в доме. Куда активнее бактерии размножаются на губках для посуды: они, как правило, влажные и на них есть остатки еды. Не все эти микроорганизмы опасны для здоровья, но, например, сальмонелла или кишечная палочка не так уж и безобидны. С губок они могут попасть на руки, на чистую посуду, а затем и в пищу. Об этом пишет The Challenger.

Вместе с губками в лидерах по количеству фекальных бактерий оказались раковина и краны. Кухонные полотенца тоже не очень чистые. Исследователи из Аризонского университета обнаружили фекальные бактерии на 89% кухонных полотенец, которые они проверили.

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Некоторые рекомендуют не менять губку, а дезинфицировать ее, например, положить в воду и поставить в микроволновку (вода будет кипеть, уничтожая микроорганизмы). Но в то же время есть мнение, что таким образом можно убить только 60% микроорганизмов.

Медицинский журналист Дарья Саркисян в своей книге "Обои-убийцы, ядовитая вода и стул-обольститель" советует пользоваться губкой так:

хорошо промывать ее;

менять каждую неделю или раньше, если она стала плохо пахнуть.

Вывод: меняйте губку каждую неделю - в этом случае риск для здоровья минимален. Если губка плохо пахнет, это признак, что ее нужно поменять прямо сейчас. Еще не забывайте регулярно дезинфицировать раковину и кран и мытьгорячей водой с моющим средством посуду, которую вы использовали для приготовления мяса, птицы или морепродуктов.

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