Росія вдруге скликає Радбез ООН через український мовний закон [ Редактировать ]
Росія вдруге скликає Радбез ООН - через український мовний закон. Про це у фейсбук повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко. Засідання призначене на 16 липня. Ніколенко назвав його "другим актом театру абсурду". Нагадаю, російська сторона вже намагалася 20 травня скликати засідання Радбезу з цього приводу, але отримала відмову. Цього разу формальним приводом стало набуття законом чинності.
Українська делегація наполягає, що мовний закон є внутрішньою справою нашої країни, а не питанням міжнародної безпеки. Водночас збирається використати майбутнє засідання, аби порушити питання звільнення утримуваних в Росії українців, обстріли на Донбасі та відповідальності РФ за збиття літака МН17.
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