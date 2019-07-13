В субботу, 13 июля, в Днепре произошла странная ситуация. Женщина позвонила своему мужу и рассказала, что убила своего любовника, передает "Информатор".

По предварительной информации, муж испугался последствий и сразу сообщил в полицию. Патрульные выехали на улицу Путиловскую.

Дверь полиции открыл мужчина, которого якобы "убили". Рядом была женщина, которая рассказала правоохранителям, что они с любовником распивали алкогольные напитки. Она призналась, что звонила своему мужу, а "убила" любовника она из-за того, что он не отпустил ее к мужу.

Полиция задержала женщину и отвезла в райотдел, где женщина начала буянить и кидаться на полицейских.

Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина попал под колеса грузовика, а также в Киеве мужчина выбил ребенку зубы и сбежал.