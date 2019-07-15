У США почалася масштабна депортація нелегальних мігрантів [ Редактировать ]
У США почалася масштабна депортація нелегальних мігрантів. Рейди провели в Атланті, Балтиморі, Чикаго, Лос-Анджелесі, Маямі, Нью-Йорку та інших великих містах.
Офіцери шукали людей, яких суд ухвалив видворити з країни. Масові депортації кілька місяців тому анонсував президент США Дональд Трамп. За його словами, з країни примусово вишлють мільйони мігрантів.
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