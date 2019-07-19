Клуб английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" и производитель мобильных телефонов и планшетов TECNO Mobile расширяют свое глобальное многолетнее сотрудничество.

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Соответствующее заявление представители ФК и бренда электроники сделали 10 июля на праздничном мероприятии в Дели, Индия.

Обновленный партнерский контракт, который в присутствии прессы и гостей подписали Дамиан Уиллоби, старший вице-президент по партнерским программам в City Football Group от имени ФК "Манчестер Сити" и Марко Ма, операционный директор TRANSSION Индия от имени TECNO Mobile, ознаменовал новую эру в сотрудничестве сторон.

Благодаря глобальному партнерству двух известных брендов болельщики во всем мире будут получать еще больше увлекательного околофутбольного контента. Речь идет о новых активностях и конкурсах для фанатов.

Кроме того, TECNO Mobile останется партнером серии фото "Лучший снимок матча" (Shot of the Game), которые помогают фанатам приобщаться к футбольным легендам и навсегда оставлять в памяти лучшие моменты из жизни любимого клуба.

Руководствуясь слоганом "Ожидай большего", TECNO намерен усилить и укрепить связь болельщиков с их кумирами, сделать большой футбол ближе и доступнее для любителей этого спорта по всему миру.

Компания TECNO Mobile, входящая в состав Transsion Holdings, была основана в Китае в 2006 году, и за последнее десятилетие ее глобальное присутствие расширилось до 60 развивающихся рынков мира, где также велико количество фанатов "Манчестер Сити". Это – одна из причин, по которой бренд стал официальным партнером и поставщиком планшетов и мобильных телефонов клуба еще в 2016 году.

Выступая на торжественном мероприятии в Дели, Дамиан Уиллоби, старший вице-президент по партнерским программам в City Football Group, подчеркнул: "Манчестер Сити гордится сотрудничеством с креативными компаниями, поэтому мы рады объявить об усилении нашего налаженного партнерства с TECNO Mobile.

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В течение последних трех лет мы работали вместе по ряду интересных инициатив, которые привлекали, объединяли и вдохновляли наших фанатов по всему миру. Бренд TECNO неизменно демонстрирует свою любовь к футболу, создавая уникальные впечатления для болельщиков, развивая с ними общую систему ценностей".

Со своей стороны вице-президент TRANSSION HOLDINGS и управляющий директор TECNO Mobile Стивен Ха отметил: "Партнерство с чемпионами Премьер-лиги, футбольным клубом "Манчестер Сити" – это великолепный шанс и одновременно огромная ответственность для нас.

Мы рады сотрудничать с клубом и его удивительными болельщиками по всему миру, помогать им быть более сплоченными, всегда оставаться на связи друг с другом, делиться своими эмоциями и создавать уникальный футбольный контент".

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