Клуб "Манчестер Сити" расширяет сотрудничество с TECNO Mobile [ Редактировать ]
Клуб английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" и производитель мобильных телефонов и планшетов TECNO Mobile расширяют свое глобальное многолетнее сотрудничество.
Соответствующее заявление представители ФК и бренда электроники сделали 10 июля на праздничном мероприятии в Дели, Индия.
Обновленный партнерский контракт, который в присутствии прессы и гостей подписали Дамиан Уиллоби, старший вице-президент по партнерским программам в City Football Group от имени ФК "Манчестер Сити" и Марко Ма, операционный директор TRANSSION Индия от имени TECNO Mobile, ознаменовал новую эру в сотрудничестве сторон.
Благодаря глобальному партнерству двух известных брендов болельщики во всем мире будут получать еще больше увлекательного околофутбольного контента. Речь идет о новых активностях и конкурсах для фанатов.
Кроме того, TECNO Mobile останется партнером серии фото "Лучший снимок матча" (Shot of the Game), которые помогают фанатам приобщаться к футбольным легендам и навсегда оставлять в памяти лучшие моменты из жизни любимого клуба.
A picture is worth ten thousand words 🔟 📸 #mancity
Публикация от Manchester City (@mancity)
Руководствуясь слоганом "Ожидай большего", TECNO намерен усилить и укрепить связь болельщиков с их кумирами, сделать большой футбол ближе и доступнее для любителей этого спорта по всему миру.
Компания TECNO Mobile, входящая в состав Transsion Holdings, была основана в Китае в 2006 году, и за последнее десятилетие ее глобальное присутствие расширилось до 60 развивающихся рынков мира, где также велико количество фанатов "Манчестер Сити". Это – одна из причин, по которой бренд стал официальным партнером и поставщиком планшетов и мобильных телефонов клуба еще в 2016 году.
@philfoden’s leap of faith! 🙌 #mancity
Публикация от Manchester City (@mancity)
Выступая на торжественном мероприятии в Дели, Дамиан Уиллоби, старший вице-президент по партнерским программам в City Football Group, подчеркнул: "Манчестер Сити гордится сотрудничеством с креативными компаниями, поэтому мы рады объявить об усилении нашего налаженного партнерства с TECNO Mobile.
В течение последних трех лет мы работали вместе по ряду интересных инициатив, которые привлекали, объединяли и вдохновляли наших фанатов по всему миру. Бренд TECNO неизменно демонстрирует свою любовь к футболу, создавая уникальные впечатления для болельщиков, развивая с ними общую систему ценностей".
Со своей стороны вице-президент TRANSSION HOLDINGS и управляющий директор TECNO Mobile Стивен Ха отметил: "Партнерство с чемпионами Премьер-лиги, футбольным клубом "Манчестер Сити" – это великолепный шанс и одновременно огромная ответственность для нас.
Мы рады сотрудничать с клубом и его удивительными болельщиками по всему миру, помогать им быть более сплоченными, всегда оставаться на связи друг с другом, делиться своими эмоциями и создавать уникальный футбольный контент".
Ранее porobnosti.ua обозревали смартфон Tecno Pouvoir 2 Pro, а также исследовали, почему в лифте нет мобильной связи.
по теме
Смартфоны Xiaomi рухнули в цене
Xiaomi Mi Max 3 упал в цене до рекордного минимума
Nokia готовит таинственный смартфон с 48 МП камерой (фото)
Круговой модуль камеры с названием Zeiss даст Nokia возможность снимать фото с разрешением 48 МП
Фальстарт: Samsung готовится к повторному запуску Galaxy Fold
Samsung Galaxy Fold может появиться в продаже на рождественские праздники
"Агент Смит": опасный вирус заразил десятки миллионов устройств
Вирус попадает на смартфон или любой другой гаджет и автоматически заменяет существующие приложения на вредоносные версии без ведома пользователя или без каких либо запросов или уведомлений
У Парижі фанати збірної Алжиру влаштували погроми
Неспокійним видався День взяття Бастилії у Франції. "Жовті жилети", попри заборону проводити акцію, після урочистого параду спробували перекрити середмістя Парижа. Кілька сотень протестувальників почали зводити барикади, підпалили смітники та жбурляли у поліцейських камінням