В четверг, 25 июля 2019 года, в Одессе под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ совместно с работниками Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины задержан бывший главы ГУ НП в Одесской области.

Также известно, что задержан человек, приближенный к руководству ГУ ЧП в Одесской области, которая обеспечивала документальное оформление и фактическое перемещение товара между складскими помещениями.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 УК Украины, то есть в совершении завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

Прокурорами САП совместно с детективами НАБ Украины подготовлены ходатайство о применении в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.

Раньше сообщалось о том, что в страшном ДТП под Одессой на трассе Одесса-Рени столкнулись автомобиль и грузовик.