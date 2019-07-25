Экс-руководитель полиции Одесской области рискует попасть за решетку [ Редактировать ]
В четверг, 25 июля 2019 года, в Одессе под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ совместно с работниками Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины задержан бывший главы ГУ НП в Одесской области.
Также известно, что задержан человек, приближенный к руководству ГУ ЧП в Одесской области, которая обеспечивала документальное оформление и фактическое перемещение товара между складскими помещениями.
Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 УК Украины, то есть в совершении завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.
Прокурорами САП совместно с детективами НАБ Украины подготовлены ходатайство о применении в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.
Раньше сообщалось о том, что в страшном ДТП под Одессой на трассе Одесса-Рени столкнулись автомобиль и грузовик.
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