Налет на языке: причины появления [ Редактировать ]
Белый налет на языке зачастую сигнализирует о заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Медики рекомендуют не игнорировать данное явление и обратиться за помощью специалистов.
Специалисты отмечают, что болезнетворные бактерии часто провоцируют неприятный запах изо рта и слюноотделение. В этом случае одной чистки зубов, чтобы избавиться от такой проблемы, может оказаться недостаточно. Медики советуют полоскать рот содой, солью и травяными составами.
Если налет на языке все равно остается и приобретает коричневатый оттенок, нужно обратиться к врачу. Как отмечают специалисты, у человека, столкнувшегося с проблемой налета на языке, могут быть неприятности с иммунитетом, кандидоз, дисбактериоз или различные заболевания ЖКТ.
Назначить лечение может только врач. Не стоит пытаться избавиться от таких заболеваний самостоятельно, так как это может только ухудшить самочувствие. После приема лекарственных препаратов микрофлора ротовой полости восстановится.
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