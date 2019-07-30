Зеленский назначил нового советника [ Редактировать ]
Во вторник, 30 июля, президент Украины Владимир Зеленский назначил своим советником основателя и совладельца клиники "Борис" Михаила Радуцкого. Об этом говорится в указе.
Радуцкий будет внештатным советником.
Как известно, Радуцкого рассматривают кандидатом на должность министра здравоохранения.
Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области.
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