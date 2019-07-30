Посилити заходи безпеки на вокзалах країни планують німецькі силовики. Про це домовилися на екстренній нараді за участі міністра внутрішніх справ. Її зібрали після трагедії у Франкфурті. Там напередодні чоловік зіштовхнув під потяг людей. Тетяна Логунова розкаже більше.

Платформа номер сім центрального вокзалу Франкфурта-на-Майні. Саме тут сталася трагедія, яка шокувала Німеччину. Чоловік навмисне штовхнув під швидкісний потяг, що якраз прибував на станцію, мати з дитиною.

"Спочатку він штовхнув жінку, а потім і її восьмирічного сина. Мати встигла відкотитися в сторону і врятуватися, хлопчик ні, він загинув на місці. Потім зловмисник намагався штовхнути під потяг ще одну пасажирку, але йому це не вдалося. У літньої жінки травма плеча і сильний шок", - говорить Надя Нізен, представник прокуратури Франкфурта-на-Майні.

Зловмисник спробував втекти, але його зупинили поліцейські і пасажири. Вже відомо, що затриманий громадянин Ерітреї, постійно проживає у Швейцарії, до Німеччини приїхав кілька днів тому, ймовірно через те, що Швейцарська влада видала ордер на його арешт. Він погрожував сусідці ножем.

"Затриманому 40 років, він народився в Ерітреї, останні 13 років живе в Швейцарії. Він одружений і має трьох дітей", - говорить Надя Нізен.

Через трагедію у Франкфурті перервав відпустку і терміново повернувся в Берлін німецький міністр внутрішній справ. Горст Зеєхофер зібрав силовиків, щоб обговорити посилення заходів безпеки на вокзалах країни. Серед пропозицій - збільшення присутності поліцейських і система контролю при виході на платформи. Пропонується, наприклад, пускати туди тільки тих пасажирів, які мають квитки.

Це вже другий подібний інцидент в Німеччині за останні дні. У суботу у місті Вьорде німець сербського походження штовхнув під потяг молоду жінку, вона загинула на місці. Затриманий знаходиться у слідчому ізоляторі, але відмовляється від спілкування зі слідчими. Відомо тільки, що в його крові знайшли сліди сильних наркотичних речовин.