Центральная избирательная комиссия Украины установила результаты внеочередных парламентских выборов еще в 17 окружных избирательных округах и признала избранными еще 17 народных депутатов. Об этом сообщает пресс служба ЦИК на своей странице в Facebook.

"На основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 в 17 ОВО", - говорится в сообщении.

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Так, в ЦИК признали избранными депутатами Игоря Гузя - в округе № 19, Вячеслава Медяника - в округе № 27, Юрия Корявченкова - в округе № 33, Дениса Германа - в округе № 35, Валерия Гнатенко - в округе № 49, Владимира Арешонкова - в округе № 64, Сергея Кузьминых - в округе № 67, Эдуарда Прощука- в округе № 85, Александра Горобца - в округе № 95, Алексея Кузнецова - в округе № 106, Сергея вельможное - в округе № 112, Марию Мезенцеву - в округе № 168, Дмитрия Шенцева - в округе № 176, Георгия Мазурашу - в округе № 203, Валерия Божика - в округе № 204, Сергея Швеца - в округе № 214 и Людмилу Буймистер - в округе № 223.

По состоянию на 1 августа Центризбирком признала избранными 153 народных депутатов Украины.

Раньше сообщалось о том, что в ЦИК сделали заявление об изменении состава комиссии. А также явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в ​​истории.