Россия претендует на еще одну часть украинских территорий [ Редактировать ]
Министр иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Украина должна признать Крым российским, если хочет урегулировать конфликт в Черном море. Соответствующая информация опубликована пресс-службой МИД России.
"Если ссылки на эту процедуру означает готовность украинской власти признать суверенитет России над Крымским полуостровом, это, конечно, могло бы стать хорошей основой для урегулирования вопроса о морском разграничении между нашими странами", - говорит он.
В пресс-службе уточнили, что имеется ввиду обозначение государственных границ в Азовском море.
Глава МИД России заявил, что переговоры между Россией и Украиной по поводу установления границы в акватории возможны только в том случае, если не будет спора о суверенитете на материковую или островную часть.
Раньше сообщалось о том, что российские корабли вошли в акваторию Азовского моря. А также в Кремле заявили, что подготовка к саммиту "нормандской четверки" приостановлена.
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