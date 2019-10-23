Министр иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Украина должна признать Крым российским, если хочет урегулировать конфликт в Черном море. Соответствующая информация опубликована пресс-службой МИД России.

"Если ссылки на эту процедуру означает готовность украинской власти признать суверенитет России над Крымским полуостровом, это, конечно, могло бы стать хорошей основой для урегулирования вопроса о морском разграничении между нашими странами", - говорит он.

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В пресс-службе уточнили, что имеется ввиду обозначение государственных границ в Азовском море.

Глава МИД России заявил, что переговоры между Россией и Украиной по поводу установления границы в акватории возможны только в том случае, если не будет спора о суверенитете на материковую или островную часть.

Раньше сообщалось о том, что российские корабли вошли в акваторию Азовского моря. А также в Кремле заявили, что подготовка к саммиту "нормандской четверки" приостановлена.