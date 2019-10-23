У столиці по "гарячих" слідах затримали зловмисників, які викрали на Київщині 3-місячне немовля.

Як повідомляють у поліції, - одинока мати напередодні познайомилася з волонтерами, які запропонували обміняти дитячі речі. Нічого не підозрюючи, жінка дала потримати дитину псевдоволонтерці. Та схопила немовля і кинулася втікати.

У регіоні оголосили план "Перехоплення" і таки затримали підозрюваних разом із дитиною. Наразі поліція з'ясовує причини злочину.

"Наразі відомо, що встановили цю жінку, затримали цю жінку поліцейські, знайшли дитину. Жінка каже, що це її дитина. Ми веземо зараз сюди маму, щоб вона впізнала свою дитину. І далі будемо провадити слідчі дії - чому так трапилось, що спонукало цю жінку забрати дитину", - повідомив Микола Жукович, речник поліції Київщини.