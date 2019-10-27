Google меняет способ представления результатов поиска. Большинство людей изменений не заметят. Об этом сообщает BuzzFeed News.

Для записи "купить лекарства в аптеке" Google будет использовать слова "медицина" и "аптека" и искать страницы, связанные с двумя ключевыми словами.

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Начиная с сегодняшнего дня, компания внедряет новый метод обработки языка, основанный на машинном обучении, который называется BERT.

Ранее сообщалось о том, что Google Chrome вводит новую функцию.