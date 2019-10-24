В Google Chrome появилась темная версия браузера и много новых обновлений. Этот темный режим принудительно активируется.

Но, включить его можно и вручную. Необходимо ввести в адресную строку браузера строчку chrome: //flags/#enable-force-dark, а затем переключить флаг в состояние "Enabled" и нажать "Relaunch".

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После этого абсолютно все страницы будут открываться с темным оформлением фона. Правда, сам браузер будет светлый, поэтому для лучшего эффекта лучше установить ему темное оформление из встроенного магазина приложений.