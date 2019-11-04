В понедельник, 4 ноября, в Харькове на улице Героев Труда женщина покончила жизнь самоубийством, прыгнув с крыши многоэтакжи. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.

Так, в полицию поступило сообщение о том, что возле дома на земле лежит женщина без признаков жизни.

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"Правоохранители установили личность скончавшейся. Ею оказалась 46-летняя жительница дома, которая при жизни болела психическими расстройствами и неоднократно высказывала намерения покончить жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о квалификации события и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее сообщалось, что в Днепре женщина внезапно скончалась в такси, а также в Киеве водитель задавил мать с ребенком.