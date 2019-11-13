Глава СБУ предложил запретить депутатам носить в Раду телефоны [ Редактировать ]
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов внес заманчивое предложение. Он предложил запретить депутатам заходить в сессионный зал Верховной Рады с телефонами. Об этом Баканов заявил на брифинге с журналистами.
Я не понимаю, зачем вообще они переписываются с кем-то особенно в зале Верховной Рады. На сегодня настолько все диджитализировано, что все должны помнить: там на балконе (ложа прессы, - ред.) стоит человек с супероптикой и видит текст на экране. Я бы предложил заходить в зал Верховной Рады, в принципе, без телефонов. Это бы меньше отвлекало от работы. Согласитесь, вы бы не терпели у себя в редакции работника, целый день в телефоне? Почему депутатам можно, - сказал глава СБУ.
Раньше сообщалось о том, что глава комитета Рады покидает пост из-за скандала. А также депутат от "Слуги народа" прошел тест на полиграфе.
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