Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов внес заманчивое предложение. Он предложил запретить депутатам заходить в сессионный зал Верховной Рады с телефонами. Об этом Баканов заявил на брифинге с журналистами.

Я не понимаю, зачем вообще они переписываются с кем-то особенно в зале Верховной Рады. На сегодня настолько все диджитализировано, что все должны помнить: там на балконе (ложа прессы, - ред.) стоит человек с супероптикой и видит текст на экране. Я бы предложил заходить в зал Верховной Рады, в принципе, без телефонов. Это бы меньше отвлекало от работы. Согласитесь, вы бы не терпели у себя в редакции работника, целый день в телефоне? Почему депутатам можно, - сказал глава СБУ.