Прикордонники України та Словаччини навчалися спільно затримувати злочинців. Тренувалися на пункті пропуску на Закарпатті. Усе бачила Мар'яна Мартин.

Українські та словацькі прикордонники патрулюють рубежі, протяжністю 97 км. Виявляти порушників часто виходять разом. Щоб діяти злагоджено, систематично відпрацьовують навички на Ужгород-Вишнє-Нємецькому пункті пропуску.

"Підходимо до автомобіля, я саджаю його, зафіксую, а мій колега мені відкриє двері. Я особі попрошу сісти в автомобіль. Ми виходимо з того, що ліва нога в мене має бути, а моя зброя знаходиться на великій відстані", - офіцер прикордонної поліції Словаччини ділиться досвідом із Закарпатськими колегами.

Тим часом тренери з прикордонної служби України, навчають словацьких:

"Пасок, на коліно його і розкладаю так, як мені зараз треба".

Тактики відпрацювань, схожі, розповідають тренери. Головне завдання спільного навчання - налагодити чіткий механізм роботи на сторожі кордону.

"У нас є така спільна форма співпраці, як спільний патруль. Розглядаємо зі словацькою стороною особливості, і в яких випадках прикордонник має право зупинити транспортний засіб, в яких випадках має право оглянути цей транспортний засіб, як відбувається затримання, як відбувається перевірка документів", - зазначив Руслан Гринько, доцент Національної академії Державної прикордонної служби України.

Відпрацювали прикордонники затримання нелегальних мігрантів і перевірку автомобілів потенційних злочинців. Почали тренування на словацькій стороні, згодом - на кордоні з Ужгородом.

"Практично ми мали можливість самі відчути, самі руками потримати, діяти, потренуватися, побачити. Цей досвід, перейняти собі - це було дуже цікаво", - підкреслив Богдан Чайка, заступник начальника відділу прикордонної служби селища Великий Березний.

Прикордонники сподіваються, відпрацьовані техніки допоможуть у повсякденній роботі.