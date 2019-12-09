Пожар в Одессе: жители города прощаются с Героем Украины [ Редактировать ]
В понедельник, 9 декабря, в Одессе проходит прощание с погибшим спасателем Сергеем Шатохиным. Мужчина погиб в результате спасательных работ во время пожара 4 декабря. Об этом сообщает "Первый одесский портал".
Сотрудник ГСЧС скончался в больнице 7 декабря.
Также вчера было принято решение о присвоении Сергею Шатохину звания Героя Украины (посмертно). Об этом во время брифинга в Одессе сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Спасатель, который погиб при исполнении обязанностей, будет награжден государственной наградой. А его семье, а у него осталось трое детей, будет оказана вся необходимая помощь.
Похоронят сотрудника ГСЧС в родном селе Граденицы завтра, 10 декабря.
Ранее сообщалось, что в Одессе опознали тело третьего погибшего, а также в полиции назвали 2 версии происшествия.
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