Из Украины уехало 4 миллиона человек [ Редактировать ]
Из Украины с 2010 по 2019 год выехало 4 миллиона граждан. Об этом в Telegram сообщает министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет
Миграция носит ярко-выраженный циклический характер. Постоянный тренд - вверх.
"Исключение - в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях", - сообщил он.
"То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение - люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше - в Европу", - резюмировал Дубилет.
Ранее сообщалось о том, что переселенцам упростили выдачу документов.
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