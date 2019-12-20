Полиция раскрыла похищение ребенка через 55 лет [ Редактировать ]
В США полиция раскрыла преступление через 55 лет назад. Об этом сообащет WGN-TV.
1964 года Дора Фрончак родила ребенка, это был мальчик. Но, на следующий день медсестра взяла ребенка на проверку и похитила его. Через два года ребенка обнаружили в Нью-Джерси. Но тогда не существовало теста ДНК и мать узнала своего сына по форме ушей.
В 2014 году родители провели тест ДНК и узнали, что это не ее биологический сын женщины. Родной сын нашелся через пару месяцев назад в штате Мичиган.
Раньше сообщалось о том, что двухлетняя девочка превратилась в старушку. А также у британской школьницы IQ выше, чем у Эйнштейна.
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