В воскресенье, 29 декабря, во Львове на улице Кулиша угарным газом отравились трое людей, среди которых двухлетний ребенок. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

Так, угарным газом 3 человека, из них 1 ребенок (2017 рождения), которые в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Львовскую больницу.

Аварийной бригадой временно прекращено газоснабжение в квартиру. Информация про газовые приборы в квартире уточняется.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина отравился алкоголем и умер.