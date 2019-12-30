Во Львове угарным газом отравились трое людей [ Редактировать ]
В воскресенье, 29 декабря, во Львове на улице Кулиша угарным газом отравились трое людей, среди которых двухлетний ребенок. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
Так, угарным газом 3 человека, из них 1 ребенок (2017 рождения), которые в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Львовскую больницу.
Аварийной бригадой временно прекращено газоснабжение в квартиру. Информация про газовые приборы в квартире уточняется.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина отравился алкоголем и умер.
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