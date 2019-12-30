Під скорочення може потрапити сільська школа в селі Погибляк на Черкащині. Три роки тому її вже оптимізовували. Учнів старших класів перевели до навчального закладу в сусідньому селі. Тепер черга дійшла й до школярів 5-9 класів. Тут має залишитися лише молодша школа і садочок.

Батьки дітей і вчителі проти таких реформ і вже готові виходити на масову акцію протесту. Продовжать мої колеги.

Семикласники Погибляцької сільської школи тільки-но почали вивчати хімію. У класі всього шестеро дітей, тому уваги викладача вистачає всім. Та з нового року для учнів і викладачів усе може кардинально змінитися з'явилась інформація, що школу оптимізують. Школярів із 5 по 9 класи мають перевести до опорного навчального закладу в сусідню Бужанку. Діти нервують від таких нововведень.

"Треба пристосуватися у новій школі, треба пристосуватися до навчання іншого. Друге середовище і другі учні - треба до них звикнути", - говорить Богдан Чернушенко, учень 7 класу Погибляцької філії бужанської опорної школи

Три роки тому повноцінна Погибляцька школа офіційно стала філією опорного навчального закладу села Бужанка - туди перевели учнів старших класів. Коли місцеві жителі дізналися, що й на середні класи чекає така доля - мало не зчинили бунт. У Катерини четверо дітей, двоє з них уже школярі. Жінка проти такої реформи, адже бужанська школа за двадцять кілометрів звідси.

"Зараз вони встають у мене о сьомій ранку, інколи жаліємо дітей - будемо пізніше і вони на місці - школа тут на місці. А якщо переведуть у Бужанку, то дитина вже о сьомій має стояти і чекати автобуса, якщо він запізнюється - це дитина стоїть на морозі, на дощі і чекає автобус", - говорить Катерина Капустинська, жителька села Погибляк.

Відстань - не єдина проблема, - каже завідуюча філією. Бужанка вже давно є частиною об'єднаної територіальної громади, однак село Поглибляк до неї не входить. Будівлю місцевої школи ОТГ орендує, і якщо її остаточно оптимізують - село залишиться без повноцінного навчального закладу.

"У нас було 180 дітей, потім почали зменшуватись і оце два роки назад було до 90 дітей разом із дитячим садочком, а зараз 47 - із дитячим садочком 60 дітей. Чомусь такий прийняли закон, що потрібно, щоб у школі було не менше 100 дітей, а вони не розуміють, що в сільській місцевості якщо не буде школи, то і тих дітей не буде вже", - говорить Галина Рубан, завідувач Погибляцької філії бужанської опорної школи.

У Бужанській ОТГ пояснюють: у Погибляцької філії вони й самі зацікавлені - тутешня опорна школа вкрай перевантажена. Хоча чутки про оптимізацію філії до рівня молодшої школи - не безпідставні, - каже голова. Зараз усе залежить від рішення, яке приймуть у профільному Міністерстві. Там планують збільшити дозволену кількість учнів у класах.

"Ви ж знаєте, що є проекти Кабінету Міністрів, проекти Міністерства освіти і зараз напрацьовуються законопроекти, щоб зменшити кількість…ой збільшити кількість учнів у класах… От яке рішення приймуть, так і будемо приймати ми рішення", - говорить Валентина Стадник, голова бужанської ОТГ.

Разом із тим, у 2020 оптимізувати філію ОТГ не збирається. На її утримання в бюджеті громади гроші все-таки заклали.