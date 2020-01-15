Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов анонсировал запуск программы финансирования по сниженным процентам малого и среднего бизнеса.

"Экономика не работает без кредитования. Особенно без кредитования для бизнеса. Если нет приемлемых условий кредитования, то бизнес нет ресурсов развиваться. Какие тенденции на рынке кредитования бизнеса? Плохие. Каковы причины этого? По моему мнению, две главные причины: 1) жесткая монетарная политика и высокие процентные ставки 2) недостаточная защита прав кредиторов - по простому, высокие риски, кредиты не вернут", - написал министр.

Читайте также В Минэкономики спрогнозировали рост зарплат в 2020 году

Он объяснил, что делает для улучшения положения правительство:

Что делает государство для изменения ситуации? Правительство запускает программу финансирования по сниженным процентами для малого и среднего бизнеса. Также существуют другие программы компенсации процентной ставки, например в агро для покупки земли или с / х техники. И также планируется налоговая реформу в начале весны (снижение и оптимизация налогов позволит бизнесу более эффективно работать). Мы также надеемся на значительное снижение учетной ставки НБУ (НБУ является независимым институтом и правительство не становится права указывать НБУ какую ставку устанавливать)

Раньше сообщалось о том, что министр экономики жестоко раскритиковал НБУ. А также Милованов отметил, что в Украине снизился уровень безработицы.