Комунальники замінили трубопровід біля ТРЦ Ocean Plaza [ Редактировать ]
Комунальники замінили трубопровід біля ТРЦ Ocean Plaza. Про це повідомляє "Київ-тепло-енерго". Ремонтники провели гідро-ізоляцію та замінили усю пошкоджену ділянку - завдовжки 23 метри.
Сьогодні там почнуть відновлювати дорожне покриття. Нагадаю, у понеділок ввечері вулицю Антоновича протягом кількох годин заливав окріп. Під асфальт провалилася маршрутка із пасажирами. Постраждали 10 людей, сімох - шпиталізували. У торговельно-розважальному центрі затопило нульовий поверх, півтора десятка відвідувачів звідти евакуювали. ТРЦ - зачинили.
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