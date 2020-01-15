Комунальники замінили трубопровід біля ТРЦ Ocean Plaza. Про це повідомляє "Київ-тепло-енерго". Ремонтники провели гідро-ізоляцію та замінили усю пошкоджену ділянку - завдовжки 23 метри.

Сьогодні там почнуть відновлювати дорожне покриття. Нагадаю, у понеділок ввечері вулицю Антоновича протягом кількох годин заливав окріп. Під асфальт провалилася маршрутка із пасажирами. Постраждали 10 людей, сімох - шпиталізували. У торговельно-розважальному центрі затопило нульовий поверх, півтора десятка відвідувачів звідти евакуювали. ТРЦ - зачинили.