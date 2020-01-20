Знаменитая во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками фото в Instagram, на котором она позирует позирует в купальнике.

Эмили Ратаковски любит демонстрировать свое роскошное тело на всех фотосессиях. Она опубликовала новый снимок, на котором она в разных позах демонстрирует купальник со своей новой коллекции.

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Девушка дополнила свой образ хайлайтером и украшениями из новой коллекции бренда молодой бизнесвумен – Inamorata.

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