Обнаженная Ратаковски поразила откровенными фото [ Редактировать ]
Знаменитая во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками фото в Instagram, на котором она позирует позирует в купальнике.
Эмили Ратаковски любит демонстрировать свое роскошное тело на всех фотосессиях. Она опубликовала новый снимок, на котором она в разных позах демонстрирует купальник со своей новой коллекции.
Девушка дополнила свой образ хайлайтером и украшениями из новой коллекции бренда молодой бизнесвумен – Inamorata.
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