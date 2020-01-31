Одного українського військового поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Минулої доби бойовики 6 разів порушували режим тиші. З артилерійських систем і мінометів великого калібру гатили по захисниках Новотошківського, а з гранатометів накрили позиції ЗСУ поблизу Березового.

Вже сьогодні вранці окупанти випустили 13 мін по околицях Широкиного. Минулося без втрат.