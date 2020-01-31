У Херсоні затримали квартирних злодіїв [ Редактировать ]
У Херсоні затримали квартирних злодіїв. Їх підозрюють у 15 крадіжках. Грабіжники обирали помешкання з новими склопакетами, кондиціонерами та дорогими дверима.
Для маскування вбирали форму працівників однієї з компаній інтернет-провайдера. Спершу телефонували в квартиру. Якщо раптом вдома були господарі, пропонували послуги. Якщо ні - вибивали двері, виносили гроші, коштовності та ґаджети.
Затримали крадіїв під час втечі з награбованим.
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