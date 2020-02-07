Грипп в Украине: в Чернигове закрыли все школы [ Редактировать ]
В понедельник, 10 февраля, в Чернигове закрывают официально все школы города из-за вспышки гриппа и ОРВИ. Об этом говорится в заявлении Черниговского городского совета.
"С понедельника, 10 февраля, во всех учреждениях общего среднего образования Чернигова объявлены дополнительные каникулы до конца недели. Решение об ограничительных мерах принято для предотвращения массового распространения заболевания учеников ОРВИ", - говорится в сообщении горсовета.
Также, с 5 февраля в городе объявили карантин в 12 школах.
Раньше сообщалось о том, как защититься от гриппа. А также сообщалось, что в Чернигове зафиксировали вспышку ботулизма, а также под Львовом люди массово отравились в ресторане.
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Тем временем, заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский заявил, что в Киеве полностью прекращены занятия в 182 школах и в отдельных классах 49 школ.
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