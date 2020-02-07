В понедельник, 10 февраля, в Чернигове закрывают официально все школы города из-за вспышки гриппа и ОРВИ. Об этом говорится в заявлении Черниговского городского совета.

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"С понедельника, 10 февраля, во всех учреждениях общего среднего образования Чернигова объявлены дополнительные каникулы до конца недели. Решение об ограничительных мерах принято для предотвращения массового распространения заболевания учеников ОРВИ", - говорится в сообщении горсовета.

Также, с 5 февраля в городе объявили карантин в 12 школах.

Раньше сообщалось о том, как защититься от гриппа. А также сообщалось, что в Чернигове зафиксировали вспышку ботулизма, а также под Львовом люди массово отравились в ресторане.

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Тем временем, заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский заявил, что в Киеве полностью прекращены занятия в 182 школах и в отдельных классах 49 школ.