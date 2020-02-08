В Киево-Печерской Лавре открылась выставка фотографий и документов расстрелянного духовенства ХХ века В Киево-Печерской Лавре состоялось открытие выставки, посвященной истории гонений на Церковь в советский период и святым новомученикам ХХ века.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, в экспозиции представлены уникальные фотоматериалы, книги, документы, выдержки из судебных дел новомучеников и исповедников ХХ века.

"Открытие выставки стало частью мероприятий, посвященных трагической дате - мученической смерти митрополита Владимира (Богоявленского). Именно его мученическая смерть стала началом трагической страницы нашей духовной истории, когда многие тысячи исповедников пострадали в атеистические годы террора за свою веру. Каждый из нас должен помнить об этом не только потому, что это наша история. Это реальная жизнь Церкви",- отметил управляющий делами УПЦ Митрополит Антоний (Паканич).

Владыка напомнил о ценности подвига новомучеников в настоящее время.

"Самый главный урок, который следует осознать - защищать свою веру и брать пример с настоящих героев нашей Церкви - новомучеников. На выставке мы увидим и вспомним о том, как наши исповедники стояли за свою веру, не думая о том, что будут когда-то героическими личностями, которым мы будем поклоняться, они просто жили такой реальной жизнью", - сказал митрополит Антоний.

В свою очередь, один из организаторов выставки, начальник отдела экспозиционной работы Киево-Печерского заповедника Игорь Хроненко поделился воспоминаниями о своем родственнике, расстрелянном во времена советской власти.

"Эта выставка - небольшая лепта которую я могу вложить. Мой родственник был расстрелян в 1937 году. Он открыл два монастыря, и прославлен как преподобномученик - Палладий Хроненко", - сообщил Игорь Хроненко.

Глава Синодального отдела УПЦ "Церковь и культура" игумения Серафима (Шевчик) отметила, что через представленные экспонаты и вещи, принадлежавшие новомученикам, свидетельства о святых живут вне времени.

"Среди экспонатов можно увидеть книги из личной библиотеки священномученика Владимира Богоявленского с автографами, посвященные ему, а также книгу протоиерея Федора Титова, которая была издана сразу после казни священномученика Владимира (Богоявленского). За одно хранение такой книги давали не 10 лет - сразу расстрел. В экспозиции представлены книги священномучеников с их подписями, их письма к духовным чадам о том, как жить и спасаться в те страшные времена", - рассказала матушка Серафима.

Она отметила, что в судебных делах тех лет есть сообщение о молодых людях, вина которых была лишь в том, что они пели в церкви.

"Их записали в церковное подполье. Всех расстреляли. Самому младшему было 15 лет. Эти молодые люди свою кровь пролили за Христа, являя нам пример жития во Христе", - подчеркнула игумения Серафима (Шевчик).

Координатор Центра изучения наследия новомучеников и исповедников ХХ века Сергей Шумило Сергій Шумило отметил важность восстановление исторической правды.

"К сожалению, до сих пор нет полной картины, цифр, сколько людей за период господства коммунистического режима в Украине были репрессированы на религиозной почве. Задача нашего поколения - восстановить память об этих людях, которые своим подвигом спасли и сохранили веру в нашем народе и своим подвигом спасли саму Церковь", - отметил Сергей Шумило.

Выставка состоит из 6-ти тематических разделов: мученики и исповедники Киевской области (репрессированное духовенство); репрессированные представители КДА и православных духовных школ;

разрушение храмов в Киеве и Киевской области; репрессивная политика советского режима против Церкви и духовенства (следственные дела, заключения, расстрелы, места захоронений);

служение в условиях гонений и репрессий православного духовенства в Украине;

канонизация святых новомучеников и исповедников ХХ века.

Ознакомиться с экспозицией можно в течение недели в Трапезной палате храма Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской Лавры. Далее планируется переносной формат выставки.

Организаторы выставки: Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Київська Духовна Академія, Синодальный отдел УПЦ "Церковь и культура", Центр изучения наследия новомучеников и исповедников ХХ века, Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы", Центральный государственный Украины кинофотофоноархив имени Г. С. Пшеничного.

Как сообщал Центр информации УПЦ, 6-7 февраля в Киево-Печерской Лавре состоялась международная конференция "Церковь мучеников: гонение на веру и Церковь в ХХ веке" на которой, 98 богословов из 17 стран изучали ранее неизвестных факты из жизни святых новомучеников ХХ века.