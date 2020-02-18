З Diamond Princess евакуювали 300 американців [ Редактировать ]
Понад 300 пасажирів з лайнера Diamond Princess, де виявили коронавірус, перевезли на військові бази у США. Незалежно від результатів перевірки, їх помістили на 14-денний карантин. Інфекцію діагностували в чотирнадцятьох громадян США.
За останніми даними у світі від коронавірусу померли 1873 людини. Вилікували понад півтори тисячі пацієнтів.
по теме
Коронавірус: лайнер на карантині біля Йокогами охоронятиме армія
Війська доправлятимуть провізію і товари першої необхідности. На лайнері зараз близько трьох тисяч семисот людей із понад 50 країн
Українця з лайнера Diamond Princess виписують із лікарні
Сьогодні можуть виписати з лікарні українця, якого відправили на карантин з лайнера Diamond Princess у Японії. Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко
У США створили вакцину від коронавірусу COVID-2019
Препарат, який вважають потенційно ефективним у боротьбі з новим коронавірусом, схвалило американське державне управління з нагляду за харчовими продуктами і лікарськими засобами
На лайнері Diamond Princess розпочали евакуацію
А ось двох недужих на коронавірус українців, членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, уже шпиталювали в одну з японських лікарень
Японські військові займуться "вірусним лайнером"
Японську армію залучать до надання допомоги пасажирам круїзного судна, що стоїть на карантині поруч із портом Йокогама. За останніми даними на його борту вже 20 інфікованих