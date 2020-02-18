До жорсткої реакції на дії Росії у Сирії закликав голова зовнішньополітичного комітету Бундестагу

Покарати Кремль за авіаудари по сирійських містах. До жорсткої реакції на дії Росії у Сирії - закликав голова зовнішньополітичного комітету Бундестагу Норберт Реттген. На його думку, захід має запровадити додаткові санкції проти Москви.

"Прицільне бомбардування мирних мешканців російською авіацією є огидним військовим злочином", заявив політик.

Нагадаю, від початку підтримуваного Кремлем наступу військ Асада в грудні 2019 року з охоплених боями районів на північному заході Сирії втекли майже 900 тисяч осіб. Такі дані напередодні оприлюднили в ООН.